Coach Morace | la partenza è tutta in salita Ora il derby

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Non è stato un inizio sfavillante quello di Carolinasulla panchina della SS Lazio. Un annuncio in grande stile da parte del patron Lotito per l’arrivo della prestigiosa allenatrice, ma forse si aspettava qualcosa di diverso dai due pareggi consecutivi con cui laha iniziato il suo percorso in biancazzurro. SS Lazio femminile: Carolinanuovo. Esonerato Seleman Come era andata la Lazio prima dell’arrivo di? L’esordio della squadra capitolina aveva fatto ben sperare con i 10 gola rifilati in trasferta al Pontedera. Due settimane dopo altri 7 gol al Perugia. Una squadra che inanella una lunga serie di pareggi, soprattutto casalinghi e deve aspettare la decima giornata per capitolare. Prima sconfitta sul campo del Ravenna Women. In dodici ...