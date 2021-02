Inter-Lazio 3-1: Lu-La decisiva, nerazzurri al primo posto (Di domenica 14 febbraio 2021) A San Siro l’Inter si aggiudica il big match contro la Lazio e sale al primo posto in classifica a +1 sul Milan Notte magica per l’Inter di Antionio Conte che vince 2-1 contro la Lazio e si guadagna il primato in classifica scavalcando i cugini rossoneri. Lukaku e Lautaro Martinez i protagonisti del match, i biancocelesti escono a testa alta: tanto impegno e volontà ma non è bastato. La partita Inizio di studio delle due squadre con la Lazio che però mette da subito molta intesità in campo. Nei primi dieci minuti varie incursioni biancocelesti sono arginate soprattutto da un attento Skriniar. L’Inter pian piano esce dal guscio e inizia a creere occasioni. Lautaro al 12? scalda il destro dal limite, poi al 19? si guadagna un calcio di rigore ... Leggi su zon (Di domenica 14 febbraio 2021) A San Siro l’si aggiudica il big match contro lae sale alin classifica a +1 sul Milan Notte magica per l’di Antionio Conte che vince 2-1 contro lae si guadagna il primato in classifica scavalcando i cugini rossoneri. Lukaku e Lautaro Martinez i protagonisti del match, i biancocelesti escono a testa alta: tanto impegno e volontà ma non è bastato. La partita Inizio di studio delle due squadre con lache però mette da subito molta intesità in campo. Nei primi dieci minuti varie incursioni biancocelesti sono arginate soprattutto da un attento Skriniar. L’pian piano esce dal guscio e inizia a creere occasioni. Lautaro al 12? scalda il destro dal limite, poi al 19? si guadagna un calcio di rigore ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - pisto_gol : Int-Laz 3:1 Trascinata da 2gol di RLukaku, con un’ottima prestazione difensiva (su tutti MSkriniar) e un Brozovic q… - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Noibiancocelest : Inter-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: “Dovevamo stare più attenti dopo aver segnato il nostro gol” - OnehundredPa85 : @theocrazia Ma credete che il fatto che la Lazio non sia riuscita a fermare l'Inter a San Siro adesso ci faccia div… -