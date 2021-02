Entella-Frosinone- 2-3: tris spettacolare dei gialloblù (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi 14 Febbraio 2021 nello Stadio Comunale alle ore 15:00 si è disputata la partita Entella-Frosinone- di Serie B. Nel primo tempo gli ospiti vanno a tutto gas riuscendo a manovrare il gioco. L’Entella sembra assente e priva di inventiva, per questi motivi già prima del 30 minuto il Frosinone si trova sul 2 a 0 grazie a Maiello e Ariaudo. Poi Curado aiuta la squadra di casa con un autogol pazzesco. La ripresa è tutta nelle mani dell’Entella che segna con Schenetti, ma alla fine il Frosinone sigla la terza e ultima rete e chiude definitivamente i giochi. -Entella-Frosinone: formazioni e dove vederla Entella-Frosinone: quali sono state le formazioni ufficiali? Virtus Entella (4-3-1-2): ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi 14 Febbraio 2021 nello Stadio Comunale alle ore 15:00 si è disputata la partita- di Serie B. Nel primo tempo gli ospiti vanno a tutto gas riuscendo a manovrare il gioco. L’sembra assente e priva di inventiva, per questi motivi già prima del 30 minuto ilsi trova sul 2 a 0 grazie a Maiello e Ariaudo. Poi Curado aiuta la squadra di casa con un autogol pazzesco. La ripresa è tutta nelle mani dell’che segna con Schenetti, ma alla fine ilsigla la terza e ultima rete e chiude definitivamente i giochi. -: formazioni e dove vederla: quali sono state le formazioni ufficiali? Virtus(4-3-1-2): ...

psb_original : Entella-Frosinone, le pagelle: Re Pietro decisivo, arcobaleno di Schenetti. Difese non sempre perfette #SerieB - sportli26181512 : Entella-Frosinone 2-3, Iemmello vale tre punti per Nesta: I giallazzurri passano sul campo dei liguri che danno bat… - sportli26181512 : Vittoria scaccia-crisi per il Frosinone: decide Iemmello: Vittoria scaccia-crisi per il Frosinone: decide Iemmello… - SerieBNewsCom : ?? #Entella, brutta sconfitta contro il #Frosinone: traballa la panchina di #Vivarini - fontanabuona : Calcio/ L’Entella soccombe anche contro il Frosinone -