Covid Lazio, al via domani vaccini a forze ordine e Vvf in provincia Roma (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - Al via già da domani la campagna vaccinale per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco nella provincia di Roma. Il piano è stato messo a punto nel corso di specifiche riunioni, presiedute dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, con la Regione Lazio, ed è stata prevista la somministrazione di 820 dosi al giorno di vaccino AstraZeneca agli under 55 di polizia, carabinieri, Gdf e vigili del fuoco in 5 punti vaccinali. Nell'hub di Fiumicino verranno iniettati 400 vaccini al giorno, a Santa Severa 60 al giorno, a Valmontone 100 al giorno, a Guidonia 200 al giorno e nel centro di Villa Albani di Anzio 60 al giorno. Il numero di dosi somministrate al giorno aumenterà fortemente nei prossimi giorni quando arriveranno i vaccini ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) (Adnkronos) - Al via già dala campagna vaccinale per ledell'e i vigili del fuoco nelladi. Il piano è stato messo a punto nel corso di specifiche riunioni, presiedute dal prefetto diMatteo Piantedosi, con la Regione, ed è stata prevista la somministrazione di 820 dosi al giorno di vaccino AstraZeneca agli under 55 di polizia, carabinieri, Gdf e vigili del fuoco in 5 punti vaccinali. Nell'hub di Fiumicino verranno iniettati 400al giorno, a Santa Severa 60 al giorno, a Valmontone 100 al giorno, a Guidonia 200 al giorno e nel centro di Villa Albani di Anzio 60 al giorno. Il numero di dosi somministrate al giorno aumenterà fortemente nei prossimi giorni quando arriveranno i...

