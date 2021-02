Ultime Notizie Roma del 13-02-2021 ore 08:10 (Di sabato 13 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio nasce il governo draghi sciolta la riserva ieri sera la presentazione Presidente della Repubblica della lista dei ministri del suo governo a mezzogiorno di oggi il giuramento in Quirinale un anno con 15 ministri politici 4 del MoVimento 5 Stelle tre ciascuno per PD Forza Italia e Lega 1 per Leu a Italia viva 8 i tecnici Cingolani al nuovo mistero Per la transizione ecologica che unisce le competenze di ambiente ed energia sette ministri confermati dal Conte 2 l’età media del governo di 54 anni e mezzo il più vecchio di Maio il più giovane forte prevalenza dei ministri del Nord 18 su 23 col via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge covid 3 regioniLiguria Toscana e la provincia di Trento passano in zona arancione il ministro della Salute speranza firmerà nelle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio nasce il governo draghi sciolta la riserva ieri sera la presentazione Presidente della Repubblica della lista dei ministri del suo governo a mezzogiorno di oggi il giuramento in Quirinale un anno con 15 ministri politici 4 del MoVimento 5 Stelle tre ciascuno per PD Forza Italia e Lega 1 per Leu a Italia viva 8 i tecnici Cingolani al nuovo mistero Per la transizione ecologica che unisce le competenze di ambiente ed energia sette ministri confermati dal Conte 2 l’età media del governo di 54 anni e mezzo il più vecchio di Maio il più giovane forte prevalenza dei ministri del Nord 18 su 23 col via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto Legge covid 3 regioniLiguria Toscana e la provincia di Trento passano in zona arancione il ministro della Salute speranza firmerà nelle ...

