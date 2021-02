Still Alice, Julianne Moore: ecco come si è preparata al ruolo di una malata di Alzheimer (Di sabato 13 febbraio 2021) Julianne Moore, intenzionata a dare il massimo per un film così importante, ha detto di essersi preparata per mesi per le riprese di Still Alice. Julianne Moore ha vinto un Premio Oscar grazie alla sua interpretazione di un'insegnante malata di Alzheimer in Still Alice; l'attrice ha detto di essersi preparata per mesi prima dell'inizio delle riprese visto che il film era molto importante per lei e che voleva essere certa di riuscire a dare il massimo. In totale, la Moore si è preparata per quattro mesi guardando molteplici documentari sul morbo di Alzheimer. L'attrice ha anche incontrato Elizabeth Gelfand Stearns, co-produttrice del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021), intenzionata a dare il massimo per un film così importante, ha detto di essersiper mesi per le riprese diha vinto un Premio Oscar grazie alla sua interpretazione di un'insegnantediin; l'attrice ha detto di essersiper mesi prima dell'inizio delle riprese visto che il film era molto importante per lei e che voleva essere certa di riuscire a dare il massimo. In totale, lasi èper quattro mesi guardando molteplici documentari sul morbo di. L'attrice ha anche incontrato Elizabeth Gelfand Stearns, co-produttrice del ...

xanaxcolazione : @El_Pablo_Unido Dopo quello trasmettono ‘Still Alice’ sempre con Julianne Moore: è crudo e duro da far paura - RaiperilSociale : ?? Alle ore 22:45 su @raimovie il film Still Alice. New York, terzo millennio. Alice, professoressa alla Columbia,… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “The English Teacher” e “Still Alice” su Rai Movie (canale 24) – Doppio appuntamento dedicato all’at… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “The English Teacher” e “Still Alice” su Rai Movie (canale 24) – Doppio appuntamento dedicato all’at… - FraLauricella : Questa sera alle 22,45 su @raimovie Still Alice. Grazie al quale @_juliannemoore ha vinto l'Oscar come Miglior attr… -