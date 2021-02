Justin Timberlake si scusa con Britney Spears e Janet Jackson (Di sabato 13 febbraio 2021) Il cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post di scuse in cui ammette di aver fatto dei “passi falsi” in passato "Sono profondamente dispiaciuto per quei momenti della mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema, in cui ho parlato a sproposito o non ho parlato per ciò che era giusto". Così Justin Timberlake si rivolge a Britney Spears e Janet Jackson pubblicando su Instagram Leggi su it.mashable (Di sabato 13 febbraio 2021) Il cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post di scuse in cui ammette di aver fatto dei “passi falsi” in passato "Sono profondamente dispiaciuto per quei momenti della mia vita in cui le mie azioni hanno contribuito al problema, in cui ho parlato a sproposito o non ho parlato per ciò che era giusto". Cosìsi rivolge apubblicando su Instagram

BeppeMarottaMa1 : RT @TheExtremista: 'Ho trattato donne di merda, ho fatto cose orribili chiedo scusa per l'uomo bianco, il sistema funziona così' - Justin T… - TheExtremista : 'Ho trattato donne di merda, ho fatto cose orribili chiedo scusa per l'uomo bianco, il sistema funziona così' - Jus… - eyeseuIgi : justin timberlake se si scusa con britney è solo per salvare la sua carriera di merda come ha sempre fatto - marcoxoxo___ : Penso che Ariana Grande abbia visto il documentario perché non segue più Justin Timberlake #FreeBritney - rnbjunk : #JustinTimberlake si scusa pubblicamente con #BritneySpears e #JanetJackson. -