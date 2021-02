Con Mario Draghi la grande pacificazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Più politico, rispetto a quel che ci si aspettava. Ma con un core business che, nei fondamentali comparti dell’economia, dell’innovazione e dell’istruzione è espressione della visione del premier. Un nucleo di governo per il Recovery, fatto di iper specialisti, nell’ambito di un governo di unità nazionale. L’esperimento di Draghi, ultima chance di salvezza nazionale nella legislatura più strampalata e fantasiosa della storia nazionale, non nasce con gli effetti speciali del “super tecnico” sceso in terra a miracol mostrare, nell’era del default dei partiti, presupposto su cui è stata chiamata la principale riserva della Repubblica, per salvare la Repubblica dell’avvitarsi della peggiore crisi sanitaria ed economica della sua storia. Ma nasce con un sano bagno di realismo politico e parlamentare: quel “rispetto del Parlamento” evocato nella prima e unica dichiarazione ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Più politico, rispetto a quel che ci si aspettava. Ma con un core business che, nei fondamentali comparti dell’economia, dell’innovazione e dell’istruzione è espressione della visione del premier. Un nucleo di governo per il Recovery, fatto di iper specialisti, nell’ambito di un governo di unità nazionale. L’esperimento di, ultima chance di salvezza nazionale nella legislatura più strampalata e fantasiosa della storia nazionale, non nasce con gli effetti speciali del “super tecnico” sceso in terra a miracol mostrare, nell’era del default dei partiti, presupposto su cui è stata chiamata la principale riserva della Repubblica, per salvare la Repubblica dell’avvitarsi della peggiore crisi sanitaria ed economica della sua storia. Ma nasce con un sano bagno di realismo politico e parlamentare: quel “rispetto del Parlamento” evocato nella prima e unica dichiarazione ...

Lo stesso avviene con i Cinque stelle, con un evidente investimento politico su Luigi Di Maio (che resta agli esteri) e sull'ala di Roberto Fico (con la conferma di D'Incà ai rapporti col Parlamento),...

Il buon lavoro svolto in un momento così difficile, con competenza ed equilibrio, trovano un giusto riconoscimento nel nuovo governo del professor Mario Draghi. Dare continuità alle decisioni e alla ...

L’ELENCO DEI MINISTRI. . . SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA: Roberto Garofoli. MINISTRI CON PORTAFOGLIO. Luigi Di Maio: Affari Esteri. Luciana Lamorgese: Interno. Marta Cartabia: Giustizia. Lorenzo Gue ...

Il presidente incaricato Mario Draghi ha sciolto la riserva e ha accettato di formare il governo. Il premier in pectore è salito al Quirinale alle 19. L’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblic ...

