Spostamenti tra regioni dopo il 15 febbraio | oggi la decisione

Corriere : ?? Prorogare il divieto di spostamento tra le regioni, anche gialle, oppure consentire il liberi tutti? È questa la… - alessand_mella : RT @GiovaQuez: Sileri: 'Liberi tutti quando le varianti circoleranno meno e gran parte popolazione sarà vaccinata. Man mano che si va avant… - bizcommunityit : Spostamenti tra regioni, ecco il divieto-ponte. La Toscana rischia la zona arancione - Anto202016 : RT @riktroiani: E ha aggiunto: Potremo avere un 'liberi tutti' quando le varianti circoleranno meno e quando gran parte della popolazione s… - GiovaQuez : Sileri: 'Liberi tutti quando le varianti circoleranno meno e gran parte popolazione sarà vaccinata. Man mano che si… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

il Resto del Carlino

VerticeRegioni e governo in programma oggi, giovedì 11 febbraio, per decidere se prorogare o meno il divieto di spostamentole regioni, anche gialle, oppure lasciare libertà di movimento.... che va ad aggiungersi alle altre autorevoli collaborazioni e partenariati già in essere,cui ... come è noto, ha visto in tutto il mondo un vero boom della bicicletta negliurbani " ha ...Parte a rilento la campagna di vaccinazione con AstraZeneca: le prime 249mila dosi consegnate all’Italia sono state tutte distribuite ma le somministrazioni non sono ancora cominciate, come scrive l’A ...(Adnkronos) - La Puglia torna in zona gialla da oggi, giovedì 11 febbraio. In vigore nella regione, quindi, nuove misure e regole. Il passaggio dalla zona arancione a quella gialla è maturato sulla ba ...