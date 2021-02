Bracco ungherese, il cane di Mario Draghi/ "Un bellissimo esemplare, i 2 molto uniti" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stando a quanto scrive il quotidiano IlTempo attraverso il proprio sito web, delle persone molto vicine all'ex presidente della BCE riferiscono che sia lui che la moglie scelgono crocchette di ... Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stando a quanto scrive il quotidiano IlTempo attraverso il proprio sito web, delle personevicine all'ex presidente della BCE riferiscono che sia lui che la moglie scelgono crocchette di ...

Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Capello sono due grandi amanti degli animali e tempo fa hanno adottato un cane , un amico peloso a quattro zampe di razza bracco ungherese. A parlarne è stato nelle scorse ore il dottor Stefano Gallinella , veterinario del centro di Sant'Anna di Chiusi, dove si reca appunto anche l'ex presidente della Banca Centrale ...

... fa benzina al distributore, veleggia su una barchetta al largo delle coste laziali, e poi gioca a basket, ha "corso per quattro volte" la maratona Roma - Ostia, ha un bracco ungherese a cui è molto ...

Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Capello sono due grandi amanti degli animali e tempo fa hanno adottato un cane , un amico peloso a quattro zampe di razza. A parlarne è stato nelle scorse ore il dottor Stefano Gallinella , veterinario del centro di Sant'Anna di Chiusi, dove si reca appunto anche l'ex presidente della Banca Centrale ...