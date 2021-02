sportli26181512 : #Bologna, Mihajlovic: 'Attenzione ai dettagli col Benevento. Orsolini out': Il tecnico: 'Spero che a marzo ci siano… - _SiGonfiaLaRete : #Bologna, Mihajlovic: “#Musa sta crescendo”. Di Vaio: “Diventerà un grande centravanti” - infoitsport : LIVE TMW - Bologna, Mihajlovic: 'Skov Olsen ancora titolare. Palacio miglior maestro per Barrow' - infoitsport : Bologna, Mihajlovic e il centrocampo: 'Schouten fondamentale, una lavatrice che pulisce i palloni' - infoitsport : Mihajlovic spera: 'Bologna primo stadio coi tifosi a marzo, grazie a Bonaccini' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

- Cerca continuità dopo il successo di Parma , ildi Sinisa. Ma gli auspici del tecnico rossoblù non si fermano qui e toccano la voglia di normalità. Per domani, i tifosi stanno organizzando una fiaccolata in segno di vicinanza ...Commenta per primo Sinisaha parlato in vista del Benevento. L'allenatore delha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: 'Barrow per affermarsi dovrà fare almeno altre 6/7 doppiette, ma ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il tecnico del Bologna racconta l'emozionante incontro con il pontefice e spiega: "È molto saggio, ma anche molto simpatico".