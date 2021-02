Lazzari: «Sono stupito dal Cagliari. Godin lotta per la salvezza» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ex rossoblù Andrea Lazzari ha parlato in un’intervista radio, raccontando del suo passato e toccando anche il tema Cagliari attuale Ha vestito la maglia del Cagliari dal 2008 al 2011 ed ora milita in Eccellenza, alla Vigor Senigallia. Andrea Lazzari, ex centrocampista rossoblù, è stato intercettato dai microfoni di tmw radio e si è raccontato un po’. Tra gli argomenti trattati non poteva non esserci l’andamento della squadra sarda. «Mi stupisce che il Cagliari sia così in basso, ci Sono grandi giocatori che hanno fatto bene fino all’anno scorso, ma questo non sta andando come sperava la società. Hanno fatto un mercato di nomi, ma stanno tentennando. Gente come Godin che lotta per la salvezza? Mi ricorda un po’ quanto successe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ex rossoblù Andreaha parlato in un’intervista radio, raccontando del suo passato e toccando anche il temaattuale Ha vestito la maglia deldal 2008 al 2011 ed ora milita in Eccellenza, alla Vigor Senigallia. Andrea, ex centrocampista rossoblù, è stato intercettato dai microfoni di tmw radio e si è raccontato un po’. Tra gli argomenti trattati non poteva non esserci l’andamento della squadra sarda. «Mi stupisce che ilsia così in basso, cigrandi giocatori che hanno fatto bene fino all’anno scorso, ma questo non sta andando come sperava la società. Hanno fatto un mercato di nomi, ma stanno tentennando. Gente comecheper la? Mi ricorda un po’ quanto successe ...

