Covid Gb, carcere per chi viola quarantena: polemiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ polemica nel Regno Unito dopo che il ministro della Salute Matt Hancock ha annunciato pene fino a 10 anni di carcere per chi violerà i termini della quarantena previsti per i viaggiatori provenienti dai Paesi indicati nella ‘lista rossa’, oltre a multe fino a 10mila sterline. Stamani la misura è stata difesa dal ministro dei Trasporti, Grant Shapps, secondo il quale i britannici “si aspettano azioni molto dure” contro i trasgressori e la pena massima indicata riflette la gravità del reato. Non è dello stesso avvito l’ex giudice della Corte Suprema Lord Sumption, che ha fatto notare come nell’ordinamento britannico siano previste pene più lievi per reati più gravi della violazione della quarantena. In un intervento sul Daily Telegraph, Lord Sumption ha esplicitamente accusato Hancock di aver perso il senso della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ polemica nel Regno Unito dopo che il ministro della Salute Matt Hancock ha annunciato pene fino a 10 anni diper chi violerà i termini dellaprevisti per i viaggiatori provenienti dai Paesi indicati nella ‘lista rossa’, oltre a multe fino a 10mila sterline. Stamani la misura è stata difesa dal ministro dei Trasporti, Grant Shapps, secondo il quale i britannici “si aspettano azioni molto dure” contro i trasgressori e la pena massima indicata riflette la gravità del reato. Non è dello stesso avvito l’ex giudice della Corte Suprema Lord Sumption, che ha fatto notare come nell’ordinamento britannico siano previste pene più lievi per reati più gravi dellazione della. In un intervento sul Daily Telegraph, Lord Sumption ha esplicitamente accusato Hancock di aver perso il senso della ...

Agenzia_Ansa : #Covid, nel #RegnoUnito stretta sui viaggi. Multe ma anche carcere. Tamponi obbligatori e fino a 10 anni di prigion… - condorbox : Covid Gb, carcere per chi viola quarantena: polemiche #news - GermanoZanelli : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, carcere per chi viola #quarantena: polemiche - LuigiF97101292 : RT @Adnkronos: #Covid #Gb, carcere per chi viola #quarantena: polemiche - Adnkronos : #Covid #Gb, carcere per chi viola #quarantena: polemiche -

Ultime Notizie dalla rete : Covid carcere In Gran Bretagna 10 anni di carcere a chi arriva da paesi a rischio Covid e non lo dice

Chi entra in Gran Bretagna e nasconde alle autorità di provenire da un paese ad alto rischio Covid rischia fino a 10 anni di carcere, una pena molto più elevata di quella per un furto, uno stupro e, in alcuni casi, un omicidio. Ma il governo di Boris Johnson ha .... - -

Covid Gb, carcere per chi viola quarantena: polemiche

Il carcere per un massimo di 10 anni previsto per i trasgressori delle nuove regole appare un'"esagerazione" anche per l'ex parlamentare conservatore ed ex procuratore generale Dominic Grieve, che ...

Covid: stretta Gb sui viaggi, multe ma anche carcere - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid Gb, carcere per chi viola quarantena: polemiche

E' polemica nel Regno Unito dopo che il ministro della Salute Matt Hancock ha annunciato pene fino a 10 anni di carcere per chi violerà i termini della ...

Omicidio Favoroso: rinvenuta l’arma del delitto occultata in un albero

Rinvenuta l’arma che potrebbe avere ucciso il 33 enne di Castelvetrano Vincenzo Adamo Favoroso, il cui cadavere seminudo, lo scorso mese di novembre, venne ritrovato dai carabinieri nelle campagne ...

Chi entra in Gran Bretagna e nasconde alle autorità di provenire da un paese ad alto rischiorischia fino a 10 anni di, una pena molto più elevata di quella per un furto, uno stupro e, in alcuni casi, un omicidio. Ma il governo di Boris Johnson ha .... - -Ilper un massimo di 10 anni previsto per i trasgressori delle nuove regole appare un'"esagerazione" anche per l'ex parlamentare conservatore ed ex procuratore generale Dominic Grieve, che ...E' polemica nel Regno Unito dopo che il ministro della Salute Matt Hancock ha annunciato pene fino a 10 anni di carcere per chi violerà i termini della ...Rinvenuta l’arma che potrebbe avere ucciso il 33 enne di Castelvetrano Vincenzo Adamo Favoroso, il cui cadavere seminudo, lo scorso mese di novembre, venne ritrovato dai carabinieri nelle campagne ...