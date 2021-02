Traffico Roma del 09-02-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto è stato risolto l’incidente in via Alibrandi ci sono cuore ora sulla via Aurelia a partire dal Grande Raccordo Anulare perrallentamento invece per incidenti ancora segnalati a San Giovanni in via Veio all’incrocio con via Amiterno restiamo a San Giovanni cambia la viabilità per lavori attenzione al senso unico di marcia istituito tra via Nola e Piazzale Appio in direzione San Giovanni lavori sono in corso sulla rete idrica in via della Stazione Vaticana all’altezza di via Aurelia inevitabili disagi per il ...