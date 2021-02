LIVE Australian Open 2021, risultati 9 febbraio in DIRETTA: prime vittorie italiane per Caruso e Sonego, Paolini eliminata (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.50: Altra sorpresa è l’eliminazione al primo turno dello spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del ranking): l’iberico è stato battuto dal n.85 del ranking Radu Albot per 6-7 (1) 6-0 6-4 7-6 (5) e giocherà il prossimo turno contro l’Australiano O’Connell. 8.46: Da segnalare nel tabellone maschile la vittoria del classe 2003 Alcaraz che conferma il suo talento: il giovane spagnolo ha sconfitto l’olandese van de Zandschulp per 6-1 6-4 6-4 e nel prossimo turno affronterà lo svedese Mikael Ymer, uscito vittorioso a sorpresa dal match contro il polacco Hurkacz (3-6 6-3 3-6 7-5 6-3). 8.14: Purtroppo arriva un’altra eliminazione in casa Italia, ovvero quella di Jasmine Paolini. Troppo forte la n.6 del mondo che in 51? di gioco ha inflitto un pesante 6-0 6-2 all’azzurra, incapace di ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.50: Altra sorpresa è l’eliminazione al primo turno dello spagnolo Roberto Bautista Agut (n.13 del ranking): l’iberico è stato battuto dal n.85 del ranking Radu Albot per 6-7 (1) 6-0 6-4 7-6 (5) e giocherà il prossimo turno contro l’o O’Connell. 8.46: Da segnalare nel tabellone maschile la vittoria del classe 2003 Alcaraz che conferma il suo talento: il giovane spagnolo ha sconfitto l’olandese van de Zandschulp per 6-1 6-4 6-4 e nel prossimo turno affronterà lo svedese Mikael Ymer, uscito vittorioso a sorpresa dal match contro il polacco Hurkacz (3-6 6-3 3-6 7-5 6-3). 8.14: Purtroppo arriva un’altra eliminazione in casa Italia, ovvero quella di Jasmine. Troppo forte la n.6 del mondo che in 51? di gioco ha inflitto un pesante 6-0 6-2 all’azzurra, incapace di ...

