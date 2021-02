Xiaomi Mi 11 5G arriva in Italia: bello, potente e con una tripla camera da 108MP (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovo Xiaomi Mi 11 5G punta a essere un vero e proprio punto di riferimento tra gli smartphone top di gamma del 2021, grazie alle sue novità sul fronte tecnologico, certo, ma anche per la sua incredibile versatilità per l'utilizzo nella vita di tutti i giorni. Il nuovo flagship della casa cinese debutta infatti in Italia con alcuni rivoluzionari miglioramenti rispetto al suo predecessore, rendendolo un dispositivo davvero premium, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, una tripla fotocamera posteriore da 108MP, un audio avvolgente e una ricarica wireless da 50W. L’obiettivo di Xiaomi è di metterti a disposizione lo strumento giusto per trasformarti in un fotografo/regista per i tuoi ricordi personali di ogni giorno. Dotato di un sensore grandangolare da 108MP ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovoMi 11 5G punta a essere un vero e proprio punto di riferimento tra gli smartphone top di gamma del 2021, grazie alle sue novità sul fronte tecnologico, certo, ma anche per la sua incredibile versatilità per l'utilizzo nella vita di tutti i giorni. Il nuovo flagship della casa cinese debutta infatti incon alcuni rivoluzionari miglioramenti rispetto al suo predecessore, rendendolo un dispositivo davvero premium, tra cui un chipset Qualcomm Snapdragon 888, unafotoposteriore da, un audio avvolgente e una ricarica wireless da 50W. L’obiettivo diè di metterti a disposizione lo strumento giusto per trasformarti in un fotografo/regista per i tuoi ricordi personali di ogni giorno. Dotato di un sensore grandangolare da...

