Ultime Notizie Roma del 08-02-2021 ore 14:10 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ha preso oggi dal Lazio la vaccinazione anti covid per gli over 80 sono oltre 214 mila gli anziani che hanno effettuato la prenotazione la Toscana anticipa mercoledì la partenza della campagna per il 18-55 Nikon inizio della settimana ma con l’aggiunta di Sardegna e Trentino 17 le regioni Gialle variante inglese rintracciate In alcune scuole delle Marche con la Seconda dose l’efficacia di Astra zeneca è al 82% una domenica in famiglia nella sua casa di Città della Pieve prima di affrontare la settimana decisiva per la formazione del nuovo governo Mario Draghi Presidente del Consiglio incaricato ha Ricaricato le batterie è pronto secondo giro consultazioni con i partiti grazie alla giornata trascorsa nel suo Buen Retiro nelle campagne umbre la sfida dopo avere incassato ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio ha preso oggi dal Lazio la vaccinazione anti covid per gli over 80 sono oltre 214 mila gli anziani che hanno effettuato la prenotazione la Toscana anticipa mercoledì la partenza della campagna per il 18-55 Nikon inizio della settimana ma con l’aggiunta di Sardegna e Trentino 17 le regioni Gialle variante inglese rintracciate In alcune scuole delle Marche con la Seconda dose l’efficacia di Astra zeneca è al 82% una domenica in famiglia nella sua casa di Città della Pieve prima di affrontare la settimana decisiva per la formazione del nuovo governo Mario Draghi Presidente del Consiglio incaricato ha Ricaricato le batterie è pronto secondo giro consultazioni con i partiti grazie alla giornata trascorsa nel suo Buen Retiro nelle campagne umbre la sfida dopo avere incassato ...

fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - fanpage : 'Zona gialla non vuol dire scampato pericolo'. Il monito del Ministro Speranza. - Agenzia_Ansa : Ventisette Comuni del Basso Molise in zona rossa. Nei giorni scorsi altri piccoli comuni dell'area erano già finiti… - pccpla : RT @junews24com: Prestiti Juve 2020 2021: la panoramica sui bianconeri in giro per l'Europa - - cdelfrate : Governo #Draghi, news e ultime notizie: anche su migranti la svolta europeista di #Salvini -