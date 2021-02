Malpensa e Linate al top per la sostenibilità ambientale (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno visto riconosciuta e confermata la Airport Carbon Accreditation 3+, il livello top di riconoscimento in tema di sostenibilità ambientale a conferma degli sforzi profusi dal gestore SEA per la riduzione dei consumi energetici e l’abbattimento delle emissioni di CO2. La Airport Carbon Accreditation è il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti, attraverso risultati misurabili, promosso da Aci Europe, l’associazione degli aeroporti europei. Nel presentare il rapporto Airport Carbon Accreditation 2019-2020, AciEurope ha annunciato l’introduzione di due nuovi livelli di certificazione 4 e 4+. Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Gli aeroporti dihanno visto riconosciuta e confermata la Airport Carbon Accreditation 3+, il livello top di riconoscimento in tema dia conferma degli sforzi profusi dal gestore SEA per la riduzione dei consumi energetici e l’abbattimento delle emissioni di CO2. La Airport Carbon Accreditation è il protocollo comune per la gestione attiva delle emissioni negli aeroporti, attraverso risultati misurabili, promosso da Aci Europe, l’associazione degli aeroporti europei. Nel presentare il rapporto Airport Carbon Accreditation 2019-2020, AciEurope ha annunciato l’introduzione di due nuovi livelli di certificazione 4 e 4+.

DividendProfit : Malpensa e Linate al top per la sostenibilità ambientale - MiAirports : Buongiorno dallo staff di @MiAirports. Vi ricordiamo che siamo operativi a Milano Linate e al Terminal 1 dell’aerop… - ADM_assdemxmi : RT @ansa_economia: Aeroporti: Malpensa e Linate 'antismog', certificati 3+. Riconoscimento per scali più virtuosi #ANSA - BrianzaLimbiate : Limbiate paderno cesate Cesano Bovisio Arcore Monza Muggiò Lissone Varedo desio Cantù Brianza Milano malpensa linat… - alcinx : RT @ansa_economia: Aeroporti: Malpensa e Linate 'antismog', certificati 3+. Riconoscimento per scali più virtuosi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Malpensa Linate SCIOPERO TRENI E MEZZI, OGGI 8 FEBBRAIO/ Atm, Trenord, Atac Roma: riapre metro Milano

No ripercussioni su treni della rete ferroviaria Rfi mentre per i collegamenti con gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio sono garantiti in caso di treni fermi i bus sostitutivi sulle ...

Malpensa e Linate al top per la sostenibilità ambientale

Gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno visto riconosciuta e confermata l a Airport Carbon Accreditation 3+ , il livello top di riconoscimento in tema di sostenibilità ambientale a conferma degli sforzi profusi dal ...

Malpensa e Linate al top per la sostenibilità ambientale Teleborsa Malpensa e Linate al top per la sostenibilità ambientale

(Teleborsa) - Gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno visto riconosciuta e confermata la Airport Carbon Accreditation 3+, il livello top di riconoscimento in tema di sostenibilità ambientale ...

LeasysGO!: il servizio shuttle tra Torino Caselle e Malpensa

LeasysGO! è il primo car sharing dedicato alla nuova Fiat 500 elettrica. Attualmente disponibile nella città di Torino, ora il servizio viene ampliato con la possibilità di raggiungere gli aeroporti d ...

No ripercussioni su treni della rete ferroviaria Rfi mentre per i collegamenti con gli aeroporti die Orio al Serio sono garantiti in caso di treni fermi i bus sostitutivi sulle ...Gli aeroporti dihanno visto riconosciuta e confermata l a Airport Carbon Accreditation 3+ , il livello top di riconoscimento in tema di sostenibilità ambientale a conferma degli sforzi profusi dal ...(Teleborsa) - Gli aeroporti di Malpensa e Linate hanno visto riconosciuta e confermata la Airport Carbon Accreditation 3+, il livello top di riconoscimento in tema di sostenibilità ambientale ...LeasysGO! è il primo car sharing dedicato alla nuova Fiat 500 elettrica. Attualmente disponibile nella città di Torino, ora il servizio viene ampliato con la possibilità di raggiungere gli aeroporti d ...