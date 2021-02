Carlo Conti, che botta. La brutta notizia per il conduttore è arrivata poco fa (Di domenica 7 febbraio 2021) Prosegue la battaglia dello share tra Rai e Mediaset nel week end. Sabato 6 febbraio ha registrato la bruciante sconfitta di Carlo Conti col suo nuovo Affari Tuoi – Viva gli Sposi! Stavolta il conduttore è uscito con ‘le ossa rotte’ dallo scontro con la diretta rivale Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te che ha avuto come ospite d’eccezione l’amato attore Claudio Amendola. Ma prima di parlare della sfida principale andiamo a vedere cosa è successo sulle altre reti. Su Rai2 la serie FBI è stata seguita da un milione e 246mila spettatori, corrispondente al 4,7% di share, mentre la serie poliziesca Blue Boods ha ottenuto il 4,8% conquistando un milione e 216mila spettatori. Su Italia1 Cattivissimo Me 2 si è assestato su un 5,7% di share, ovvero 1 milione e 447mila spettatori, battendo dunque L’ultimo bacio su Rai3 che ha realizzato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Prosegue la battaglia dello share tra Rai e Mediaset nel week end. Sabato 6 febbraio ha registrato la bruciante sconfitta dicol suo nuovo Affari Tuoi – Viva gli Sposi! Stavolta ilè uscito con ‘le ossa rotte’ dallo scontro con la diretta rivale Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te che ha avuto come ospite d’eccezione l’amato attore Claudio Amendola. Ma prima di parlare della sfida principale andiamo a vedere cosa è successo sulle altre reti. Su Rai2 la serie FBI è stata seguita da un milione e 246mila spettatori, corrispondente al 4,7% di share, mentre la serie poliziesca Blue Boods ha ottenuto il 4,8% conquistando un milione e 216mila spettatori. Su Italia1 Cattivissimo Me 2 si è assestato su un 5,7% di share, ovvero 1 milione e 447mila spettatori, battendo dunque L’ultimo bacio su Rai3 che ha realizzato ...

