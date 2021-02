Viabilità Roma Regione Lazio del 06-02-2021 ore 15:30 (Di sabato 6 febbraio 2021) Viabilità DEL 06 FEBBRAIO 2021 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio APRIMAO CON IL RACCORDO DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA SPOSTIAMOCI SULL’AURELIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARICA CODE NELLE DUE DIREIZONI ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA DOVE TROVIAMO A CASUA DEL TRAFFICO INTESO FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL LIDO DI OSTIA PER LAVORI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA Roma FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE RACCORDO. TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO SONO DEVIATI SU STRADE ALTERNATIVE. IN SENSO OPPOSTO CODE PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)DEL 06 FEBBRAIOORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAAPRIMAO CON IL RACCORDO DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA CASILINA SPOSTIAMOCI SULL’AURELIA DOVE TROVIAMO DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARICA CODE NELLE DUE DIREIZONI ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI OSTIA ANTICA SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA DOVE TROVIAMO A CASUA DEL TRAFFICO INTESO FORTI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL LIDO DI OSTIA PER LAVORI RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLAFIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON IN DIREZIONE RACCORDO. TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO SONO DEVIATI SU STRADE ALTERNATIVE. IN SENSO OPPOSTO CODE PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, folla sul mare di Ostia e sulla Colombo per il primo weekend "giallo"

Già dalle prime ore della mattinata lunghe file di auto sulla Cristoforo Colombo , viabilità paralizzata su Via del Mare, Via Ostiense e autostrada Roma - Fiumicino. Poi in tanti hanno affollato ...

Nettuno, la soddisfazione del coordinatore Bruognolo per la nomina di Zomparelli

... Coordinatore per la Provincia di Roma Sud della Lega Salvini Premier " Luca Zomparelli, che si occuperà di sicurezza, polizia locale, viabilità, servizio legale e politiche agricole ". " Ringrazio ...

