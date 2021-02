‘Gf Vip 5’, dopo la puntata di ieri il dispiacere di un ex gieffino: “Avevo chiesto di partecipare ma…” (Di sabato 6 febbraio 2021) Denis Dosio è stato uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che però è stato squalificato dal reality a causa di una presunta bestemmia. Proprio l’ex gieffino ha sentito il bisogno di sfogarsi sia su Instagram che su Twitter dopo aver visto che ieri sera – nel corso della trentasettesima puntata – tutti gli ex concorrenti erano in passerella a supportare Dayane Mello dopo la grave perdita che l’ha colpita nei giorni scorsi, ovvero la prematura morte del fratello Lucas. Tra tutti gli ex concorrenti mancava Dosio, che ha appunto voluto esprimere la sua amarezza sui social: Per chiarire. Mi state chiedendo il perchè non sono andato al Gf a mostrare il mio calore e le mie condoglianze per Dayane, la realtà è che io agli autori l’ho chiesto di poterci andare ma ... Leggi su isaechia (Di sabato 6 febbraio 2021) Denis Dosio è stato uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che però è stato squalificato dal reality a causa di una presunta bestemmia. Proprio l’exha sentito il bisogno di sfogarsi sia su Instagram che su Twitteraver visto chesera – nel corso della trentasettesima– tutti gli ex concorrenti erano in passerella a supportare Dayane Mellola grave perdita che l’ha colpita nei giorni scorsi, ovvero la prematura morte del fratello Lucas. Tra tutti gli ex concorrenti mancava Dosio, che ha appunto voluto esprimere la sua amarezza sui social: Per chiarire. Mi state chiedendo il perchè non sono andato al Gf a mostrare il mio calore e le mie condoglianze per Dayane, la realtà è che io agli autori l’hodi poterci andare ma ...

