Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 15:10 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione venerdì 5 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno Oggi sono entrate nel vivo le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi Renzi annunciato che l’Italia viva Sto stirando governo a prescindere Perillo Sara nella delegazione dei 5 Stelle Domani andrà dall’ex presidente della BCE non sarà invece Berlusconi a guidare Quella di Forza Italia questa sera tra l’ex premier è il protettore ci sarà Però un colloquio telefonico Davide Casaleggio fa sapere che tra i 5 Champion contento sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau libero uguali chiede una maggioranza omogenei e si oppone all’ipotesi di una flat Tax afferma ministri della Lega se ci siamo non facciamo cose a metà prosegue la discesa Intanto te lo spread che tocca i 94 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione venerdì 5 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno Oggi sono entrate nel vivo le consultazioni del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi Renzi annunciato che l’Italia viva Sto stirando governo a prescindere Perillo Sara nella delegazione dei 5 Stelle Domani andrà dall’ex presidente della BCE non sarà invece Berlusconi a guidare Quella di Forza Italia questa sera tra l’ex premier è il protettore ci sarà Però un colloquio telefonico Davide Casaleggio fa sapere che tra i 5 Champion contento sul fatto che l’unico modo per avere una coesione del Movimento sarà quello di chiedere agli iscritti su Rousseau libero uguali chiede una maggioranza omogenei e si oppone all’ipotesi di una flat Tax afferma ministri della Lega se ci siamo non facciamo cose a metà prosegue la discesa Intanto te lo spread che tocca i 94 ...

