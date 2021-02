Cattolica Assicurazioni, Cda avvia iter per la presentazione di una lista per il rinnovo del board (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni riunitosi sotto la Presidenza di Paolo Bedoni ha esaminato, tra gli altri punti all’ordine del giorno, il parere reso dal Comitato per le Nomine per la selezione dell’advisor che supporterà il Consiglio di Amministrazione nella redazione della lista di candidati per il rinnovo del Consiglio stesso. La lista verrà presentata in occasione della prossima Assemblea degli azionisti, in calendario per il 13 e 14 maggio 2021. Come da processo approvato in data 28 gennaio u.s., il Comitato per le Nomine ha riferito dell’istruttoria ad oggi svolta e proposto al Consiglio una rosa di possibili consulenti aziendali in grado di supportare il Consiglio stesso nella predisposizione della lista da presentare all’Assemblea. Il Consiglio ha ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi sotto la Presidenza di Paolo Bedoni ha esaminato, tra gli altri punti all’ordine del giorno, il parere reso dal Comitato per le Nomine per la selezione dell’advisor che supporterà il Consiglio di Amministrazione nella redazione delladi candidati per ildel Consiglio stesso. Laverrà presentata in occasione della prossima Assemblea degli azionisti, in calendario per il 13 e 14 maggio 2021. Come da processo approvato in data 28 gennaio u.s., il Comitato per le Nomine ha riferito dell’istruttoria ad oggi svolta e proposto al Consiglio una rosa di possibili consulenti aziendali in grado di supportare il Consiglio stesso nella predisposizione dellada presentare all’Assemblea. Il Consiglio ha ...

Seduta toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap , Banca MPS (+8,05%), Cattolica Assicurazioni (+5,96%), Webuild (+5,32%) e Sanlorenzo (+4,40%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo , che ...

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa, beneficia dell'attesa per la formazione del nuovo Governo, mentre il premier incaricat ...

