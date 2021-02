Pupi Avati si scusa per aver scritto “laziali di merda” nel suo ultimo romanzo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nell’era della ipersuscettibilità accade anche che un notissimo regista e scrittore come Pupi Avati finisca col cedere alle pressioni delle “polemiche” social scrivendo al Corriere dello Sport e a Lotito delle scuse per un dialogo inserito nel suo ultimo romanzo. Nell’ultimo libro – tra l’altro ambientato negli anni 50 – del regista bolognese, uno dei personaggi, Furio Momenté, viene chiamato “laziale di merda”. Tutto qui. Ai tifosi – che notoriamente passano al setaccio le ultime uscite editoriale per controllare che la loro fede non venga offesa – non è andato giù. E’ bastato infatti che la pagina del libro finisse con tanto di sottolineatura del passaggio incriminato nella pastoia social per scatenare la “bufera”. Niente di nuovo, se non che Avati ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nell’era della ipersuscettibilità accade anche che un notissimo regista ere comefinisca col cedere alle pressioni delle “polemiche” social scrivendo al Corriere dello Sport e a Lotito delle scuse per un dialogo inserito nel suo. Nell’libro – tra l’altro ambientato negli anni 50 – del regista bolognese, uno dei personaggi, Furio Momenté, viene chiamato “laziale di”. Tutto qui. Ai tifosi – che notoriamente passano al setaccio le ultime uscite editoriale per controllare che la loro fede non venga offesa – non è andato giù. E’ bastato infatti che la pagina del libro finisse con tanto di sottolineatura del passaggio incriminato nella pastoia social per scatenare la “bufera”. Niente di nuovo, se non che...

