Ternana, Lucarelli: “Il Palermo avrebbe meritato qualcosa in più, abbiamo rischiato la pelle” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Punto esterno per la Ternana che ha riacciuffato il Palermo a 15 dal termine.LE PAGELLE DI Palermo-Ternana 1-1. Pari contro la capolista ma oggi si poteva vincereLa compagine umbra in svantaggio a causa della rete messa a segno da Lorenzo Lucca ha pareggiato la gara grazie alla rete di Cesar Falletti che ha sfruttato uno scivolone di Roberto Crivello. Il tecnico dei rossoneroverdi, Cristiano Lucarelli, ai microfoni di Cusano Tv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Ternana"abbiamo rischiato la pelle avendo ricominciato da dove avevamo lasciato contro la Paganese e un’ultima mezz’ora in cui abbiamo recuperato, abbiamo dato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Punto esterno per lache ha riacciuffato ila 15 dal termine.LE PAGELLE DI1-1. Pari contro la capolista ma oggi si poteva vincereLa compagine umbra in svantaggio a causa della rete messa a segno da Lorenzo Lucca ha pareggiato la gara grazie alla rete di Cesar Falletti che ha sfruttato uno scivolone di Roberto Crivello. Il tecnico dei rossoneroverdi, Cristiano, ai microfoni di Cusano Tv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo dilaavendo ricominciato da dove avevamo lasciato contro la Paganese e un’ultima mezz’ora in cuirecuperato,dato ...

