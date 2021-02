Miriam Leone, donna forte che non scende mai a compromessi. In amore e sul lavoro (Di martedì 2 febbraio 2021) Miriam Leone, vita privata e carriera guarda le foto Se la locuzione latina “Nomen omen” fosse veritiera, a sfondare nel mondo del cinema sarebbe stato Sergio Leone, fratello minore di Miriam. Invece, il rimando al nome del celeberrimo regista di spaghetti western è stato del tutto casuale e, a farsi un nome nella settima arte, è stata invece sua sorella maggiore Miriam, 35 anni. Ignazio e Gabriella, genitori di Miriam Leone Ed è naturale che le piacesse recitare: la stessa vita della ... Leggi su iodonna (Di martedì 2 febbraio 2021), vita privata e carriera guarda le foto Se la locuzione latina “Nomen omen” fosse veritiera, a sfondare nel mondo del cinema sarebbe stato Sergio, fratello minore di. Invece, il rimando al nome del celeberrimo regista di spaghetti western è stato del tutto casuale e, a farsi un nome nella settima arte, è stata invece sua sorella maggiore, 35 anni. Ignazio e Gabriella, genitori diEd è naturale che le piacesse recitare: la stessa vita della ...

stefanocrusco : @albertoinfelise Non l’ho detto l’altra volta... ma temevo che al mio matrimonio con Miriam Leone ci sarebbero stat… - LionardoFronti : @gattusismo__ Ok, io posso passare al Corriere che Miriam Leone e io usciamo insieme. Che poi Miriam Leone sia d’ac… - roberta__m_ : RT @vane___96: Perché quando parlano di Lino Guanciale non menzionano mai Miriam Leone e la Dama velata? Quella fiction è stata molto bella… - IbraStyle83 : @MilanNewsit Io potrei uscire con la miriam leone ma non lo farò - ibbatta : @ipofisi Panico, ho scorso velocemente la tl e passando da ste foto mi parevi Miriam Leone -