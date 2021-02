Incidenti sul lavoro, tre morti in pochi giorni in Toscana (Di martedì 2 febbraio 2021) Incidenti sul lavoro in Toscana, tre morti in pochi giorni. L’ultimo un operaio di 23 anni in una ditta tessile in provincia di Pistoia. FIRENZE – E’ allarme Incidenti sul lavoro in Toscana. Tre vittime in quattro giorni tra Livorno, Pisa e Pistoia. I primi due a perdere la vita sono stati un rider, travolto durante una consegna, e un idraulico, caduto da tre metri durante un intervento all’interno di una conceria. Morto un operaio di 23 anni nel Pistoiese L’ultima vittima è stata registrata a Montale, in provincia di Pistoia. Un operaio tunisino di 23 anni ha perso la vita all’interno di una ditta tessile. Secondo una prima ricostruzione, riportata da La Repubblica, il giovane è rimasto schiacciato sotto una ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021)sulin, trein. L’ultimo un operaio di 23 anni in una ditta tessile in provincia di Pistoia. FIRENZE – E’ allarmesulin. Tre vittime in quattrotra Livorno, Pisa e Pistoia. I primi due a perdere la vita sono stati un rider, travolto durante una consegna, e un idraulico, caduto da tre metri durante un intervento all’interno di una conceria. Morto un operaio di 23 anni nel Pistoiese L’ultima vittima è stata registrata a Montale, in provincia di Pistoia. Un operaio tunisino di 23 anni ha perso la vita all’interno di una ditta tessile. Secondo una prima ricostruzione, riportata da La Repubblica, il giovane è rimasto schiacciato sotto una ...

ladyonorato : In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie c… - Rek951 : @bomberone1331 @LoMassi Sul serio bisogna spiegare la differenza tra un Virus che non puoi controllare e gli incide… - P32Pp321 : @ZFab68 Il codice della strada non impedisce gli incidenti al 100%, la normativa sulla sicurezza sul lavoro non azz… - rivieraoggi : Due incidenti stradali a Grottammare al centro e sul lungomare - andreatemplari : È arrivato in Parlamento il #Dpcm sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che disciplina notifiche e misur… -