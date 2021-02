Sci, Goggia: “Ho finito le lacrime dopo 30 ore di dolore e enorme dispiacere” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sofia Goggia è a pezzi dopo l'infortunio che l'ha costretta a rinunciare ai Mondiali di Cortina e anche alla parte finale della Coppa del Mondo di Sci alpino che la vedeva in corsa per la vittoria finale. La bergamasca si è sfogata su Facebook non riuscendo a nascondere il pessimo stato d'animo. "dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime ma il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente. Sono le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita, e? lo sguardo del mio skiman che non riuscivo a sostenere pensando al sogno spezzato ma e? anche l’amore delle mie compagne quando mi hanno ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sofiaè a pezzil'infortunio che l'ha costretta a rinunciare ai Mondiali di Cortina e anche alla parte finale della Coppa del Mondo di Sci alpino che la vedeva in corsa per la vittoria finale. La bergamasca si è sfogata su Facebook non riuscendo a nascondere il pessimo stato d'animo. "trenta ore credo di averelema il tremendo, misto all’, rimane dentro di me forte, fortissimo, assieme a un cuore che continua a dimenarsi, urlando e gridando tacitamente. Sono le urla e quella sensazione di impotenza a bordo pista quando ho capito che la stagione era finita, e? lo sguardo del mio skiman che non riuscivo a sostenere pensando al sogno spezzato ma e? anche l’amore delle mie compagne quando mi hanno ...

