Attenti al cibo | all’ambiente e agli sprechi Secondo l’indagine Iusve | “I giovani italiani hanno un potenziale ecologico da valorizzare”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Nove su dieci fanno la raccolta differenziata, cercano di sprecare menopossibile e spengono la luce prima di uscire di casa. Ma per quasi nessuno (9%) la tutela ambientale ha il giusto spazio nelle politiche degli Stati. I ragazzi (dai 14 ai 18 anni) e iadulti(tra i 19 e i 29 anni) sembrano “stili di vita consapevoli”. O almeno è quanto emerge da una ricerca dell’Istituto Universitario Salesiano di Venezia (), condotta da Demetra, che ha coinvolto nel sondaggio circa 3.300, nell’ambito del progetto “Ecologia integrale e nuovi stili di vita”. Routine quotidiana – Il 69,3% degli adolescenti dichiara di prestare “abbastanza” attenzione al rispetto dell’ambiente, mentre il 23,6% degli stessi afferma di prestarne “molta” ...

