Palamara e la verità su Salvini: "Ecco perché andava colpito" (Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Galici Luca Palamara è stato ospite di Massimo Giletti per approfondire alcuni punti del libro Il sistema pubblicato con Alessandro Sallusti sul caos magistrature Articolo in aggiornamento Lo scandalo della magistratura emerso dopo le intercettazioni di Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, ha scoperchiato un sistema fatto di stretti legami tra giustizia e politica. Nel libro Il sistema, scritto da Alessandro Sallusti, si racconta il dietro le quinte di questo mondo attraverso le parole di Luca Palamara, che col direttore de Il Giornale ne ha ricostruito gli intrecci e i retroscena. Questa sera, Luca Palamara è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena per ribadire le sue verità. nodo 1919316 "Finché non c'è una decisione definitiva io sono ancora un magistrato e mi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Francesca Galici Lucaè stato ospite di Massimo Giletti per approfondire alcuni punti del libro Il sistema pubblicato con Alessandro Sallusti sul caos magistrature Articolo in aggiornamento Lo scandalo della magistratura emerso dopo le intercettazioni di Luca, ex presidente dell'Anm, ha scoperchiato un sistema fatto di stretti legami tra giustizia e politica. Nel libro Il sistema, scritto da Alessandro Sallusti, si racconta il dietro le quinte di questo mondo attraverso le parole di Luca, che col direttore de Il Giornale ne ha ricostruito gli intrecci e i retroscena. Questa sera, Lucaè stato ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena per ribadire le sue. nodo 1919316 "Finché non c'è una decisione definitiva io sono ancora un magistrato e mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Palamara verità Caos procure, Palamara: "Siamo diventati casta e la politica ne faceva parte"

...verità. Io mi sono messo a disposizione delle varie autorità giudiziarie e sono disponibile a reiterare le mie affermazioni davanti alla I Commissione del Csm per un confronto" ha affermato Palamara. ...

Palamara: "Il sistema ha fatto fuori Di Matteo"

"Fino a quando non ci sarà una decisione definitiva io sono ancora un magistrato - ha ricordato Palamara - e tanti magistrati mi hanno chiesto di raccontare la verità, come funziona 'il sistema'. La ...

