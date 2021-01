Gattuso: «De Laurentiis? Io sono stato corretto, non ho cercato altre squadre» (Di domenica 31 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita della gara contro il Parma Le buone intenzioni sono state tradotte con i fatti «Se avevo percezione che la squadra non ci seguiva era meglio andare a casa. Anche dimettermi, perché in quella situazione può cambiare tutto, perché se vedi una squadra che non ci sta con la testa vai dalla proprietà e ne parli. Oggi la partita mi è piaciuta, giocare con il Parma per una squadra tecnica è dura. Abbiamo saputo soffrire e mi è piaciuto. Quando ci siamo messi a 5 abbiamo fatto molto bene. La squadra è viva, poi dobbiamo migliorare. Mi chiedo cosa dobbiamo fare di più con un solo attaccante di ruolo» Eri molto nervoso nell’ultimo periodo «Io qua sto prendendo schiaffi tutti i giorni, sembra che siamo ultimi in classifica, poi dite che è gente che non conta nulla, ma è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoè intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita della gara contro il Parma Le buone intenzionistate tradotte con i fatti «Se avevo percezione che la squadra non ci seguiva era meglio andare a casa. Anche dimettermi, perché in quella situazione può cambiare tutto, perché se vedi una squadra che non ci sta con la testa vai dalla proprietà e ne parli. Oggi la partita mi è piaciuta, giocare con il Parma per una squadra tecnica è dura. Abbiamo saputo soffrire e mi è piaciuto. Quando ci siamo messi a 5 abbiamo fatto molto bene. La squadra è viva, poi dobbiamo migliorare. Mi chiedo cosa dobbiamo fare di più con un solo attaccante di ruolo» Eri molto nervoso nell’ultimo periodo «Io qua sto prendendo schiaffi tutti i giorni, sembra che siamo ultimi in classifica, poi dite che è gente che non conta nulla, ma è ...

