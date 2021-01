Che Tempo Che Fa e Non è l’Arena, anticipazioni ed ospiti del 31 gennaio (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa sera, domenica 31 gennaio, torna l’appuntamento con Che Tempo Che fa su Rai Tre e Non è l’Arena , su La7. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti di Fabio Fazio e Massimo Giletti. La puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa Torna questa sera, domenica 31 gennaio, la sfida talk tra Che Tempo Che Fa, su Rai Tre, e Non è l’Arena, su La7. Come sempre tanti gli ospiti che si succederanno nei programmi condotti da Fabio Fazio e Massimo Giletti. Partiamo dal programma di Rai Tre, che andrà in onda dalle 20.00 circa. Fabio Fazio, affiancato come sempre da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà il Premio Oscar Susan Sarandon. La grande attrice americana racconterà la sua carriera e ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Questa sera, domenica 31, torna l’appuntamento con CheChe fa su Rai Tre e Non è, su La7. Ecco tutte lee glidi Fabio Fazio e Massimo Giletti. La puntata di questa sera di CheChe Fa Torna questa sera, domenica 31, la sfida talk tra CheChe Fa, su Rai Tre, e Non è, su La7. Come sempre tanti gliche si succederanno nei programmi condotti da Fabio Fazio e Massimo Giletti. Partiamo dal programma di Rai Tre, che andrà in onda dalle 20.00 circa. Fabio Fazio, affiancato come sempre da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà il Premio Oscar Susan Sarandon. La grande attrice americana racconterà la sua carriera e ...

