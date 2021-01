Brindisi, esplosione nella notte per fuga di gas: feriti due anziani, panico (Di domenica 31 gennaio 2021) Paura la notte scorsa a Brindisi dopo l'esplosione che si è verificata in un appartamento in via Seneca, al rione Commenda, a seguito di una fuga di gas. Secondo i primi accertamenti, poco prima dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 31 gennaio 2021) Paura lascorsa adopo l'che si è verificata in un appartamento in via Seneca, al rione Commenda, a seguito di unadi gas. Secondo i primi accertamenti, poco prima dell'...

