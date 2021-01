Ribery: “Punto importante, in 9 abbiamo retto bene. Contento per il gol” (Di sabato 30 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, Franck Ribery, asso della Fiorentina, ha commentato l’1-1 di Torino e il suo ritorno al gol con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole: “Mi fa piacere fare gol ogni tanto, ma la cosa più importante per me è giocare bene e vincere. Se avessimo continuato in dieci contro undici, avremmo potuto vincere, in nove era più difficile e diventa importante anche questo Punto”. Sulla Sostituzione: “Sono un giocatore e quando sono in campo vorrei sempre continuare ad aiutare i miei compagni, è la mia mentalità anche in allenamento. Anche nelle partitelle, se perdo, è un disastro. Oggi però è stata una situazione un po’ diversa…”. Sul futuro: “Sono sempre felice e Contento, mi trovo in una bella città e mi sento bene con tifosi, città e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Intervistato da Sky Sport, Franck, asso della Fiorentina, ha commentato l’1-1 di Torino e il suo ritorno al gol con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole: “Mi fa piacere fare gol ogni tanto, ma la cosa piùper me è giocaree vincere. Se avessimo continuato in dieci contro undici, avremmo potuto vincere, in nove era più difficile e diventaanche questo”. Sulla Sostituzione: “Sono un giocatore e quando sono in campo vorrei sempre continuare ad aiutare i miei compagni, è la mia mentalità anche in allenamento. Anche nelle partitelle, se perdo, è un disastro. Oggi però è stata una situazione un po’ diversa…”. Sul futuro: “Sono sempre felice e, mi trovo in una bella città e mi sentocon tifosi, città e ...

