Le scorte di Ps5 e Xbox Series X saranno limitate fino a metà anno (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Foto: Microsoft / Sony)Per quanto durerà ancora la carenza di scorte di Ps5 e Xbox Series X/S? A fornire una stima piuttosto attendibile ci ha pensato Amd, che fornisce processori e schede grafiche per le tre console di nuova generazione. Secondo la società con sede a Sunnyvale in California si dovrà portare pazienza almeno fino al termine della prima metà del 2021. Ps5 e Xbox Series X hanno mantenuto le promesse debuttando a novembre 2020 con poche unità andate subito a ruba sia nelle prenotazioni sia nei rari casi di apparizione di nuovi lotti presso rivenditori online. I bagarini del tech hanno fatto grossi affari, spesso sfruttando i bot per razziare le scorte per poi rivendere le console a prezzo anche triplo su ...

