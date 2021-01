Adrian Campos | lutto nel mondo della Formula1

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi 28 Gennaio 2021 è deceduto l’ex pilota dia causa di problemi cardiaci all’età di sessant’anni. È stato anche team manager e talent scout, infatti ha scoperto Fernando Alonso e Marc Gené ma anche molti altri piloti. Uninaspettato che ha rattrisato tutto il movimentoFormula 1 che gli tributerà gli onori nel prossimo campionato Mondiale che inizierà il 28 Marzo.: aveva scoperto giovani piloti?dopo una breve carriera da pilota in F.1 è stato team manager di successo e scopritore di due connazionali che prima dello stesso Sainz Jr. hanno legato il loro nome a quelloFerrari: Fernando Alonso naturalmente (cinque stagioni e undici vittorie in ...

L'ex pilota Adrian Campos è deceduto stamattina per problemi cardiaci. La Formula1 è in lutto, volete saperne di più? scopriamolo insieme.Il mondo del motorsport è in lutto per la prematura scomparsa di Adrian Campos, ex pilota di Formula 1 e fondatore dell'omonimo team. Adrian ha dato molto al mondo dei motori spagnolo, contribuendo a ...