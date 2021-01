«Il vaccino di AstraZeneca è efficace su tutte le fasce d’età»: il Regno Unito smentisce le indiscrezioni tedesche (Di martedì 26 gennaio 2021) Gli scienziati britannici provano a fugare i dubbi su AstraZeneca. Il capo del consiglio scientifico del governo britannico, il professor Patrick Vallance, ha dichiarato che il vaccino anti Covid di Oxford è «sicuro ed efficace» come quello di Pfizer/BioNTech, e assicura una «risposta immunitaria analoga su giovani e anziani». Da tempo, ormai, si rincorrono le voci – in base ai dati finora diffusi – secondo cui l’Agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe consigliare il vaccino di AstraZeneca solo agli under 55. Il caso era ulteriormente montato ieri, 25 gennaio, quando alcuni quotidiani tedeschi come Handelsblatt e Bild avevano affermato di essere in possesso di informazioni, confermate da fonti governative, che riportavano come la Germania non si aspettasse un’efficacia oltre l’8% tra gli over ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Gli scienziati britannici provano a fugare i dubbi su. Il capo del consiglio scientifico del governo britannico, il professor Patrick Vallance, ha dichiarato che ilanti Covid di Oxford è «sicuro ed» come quello di Pfizer/BioNTech, e assicura una «risposta immunitaria analoga su giovani e anziani». Da tempo, ormai, si rincorrono le voci – in base ai dati finora diffusi – secondo cui l’Agenzia europea del farmaco (Ema) potrebbe consigliare ildisolo agli under 55. Il caso era ulteriormente montato ieri, 25 gennaio, quando alcuni quotidiani tedeschi come Handelsblatt e Bild avevano affermato di essere in possesso di informazioni, confermate da fonti governative, che riportavano come la Germania non si aspettasse un’efficacia oltre l’8% tra gli over ...

Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca non efficace per over 65' - SkyTG24 : Covid, media tedeschi: vaccino AstraZeneca efficace all’8% su over 65. Azienda smentisce - fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, conto alla rovescia per l’approvazione. Cavaleri (Ema): “Efficacia al 60%, ma chi si ammala no… - Massicarra : Cosa sta succedendo nella lotta al #Covid_19 #vaccinoCovid - freedoom191 : RT @BarbaraRaval: Fiasco del 'vaccino' #AstraZeneca. Efficacia solo all' 8% Lo suggerisce il portale tedesco Handelsblatt, citando le stim… -