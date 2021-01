Bienno, esce per una passeggiata e scompare: ansia per un 34enne di Grottaminarda (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – Ore di ansia nel comune di Grottaminarda. Domenico Carrara, 34enne, originario del paese della Valle dell’Ufita è scomparso in Valcamonica. L’uomo insegna nella scuola media di Berzo Inferiore, istituto in cui oggi non si è presentato: è in corso di perlustrazione una zona montuosa nel territorio di Bienno. “Da ieri sera si sta cercando questa persona. Dalle ultime notizie in nostro possesso è uscito ieri dicendo che avrebbe fatto una camminata, ma non è più tornato a casa. Chi avesse informazioni utili le faccia prevenire ai Carabinieri di Esine. Il suo nome è Carrara Domenico”. Si legge dal profilo Facebook del comune di Bienno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Ore dinel comune di. Domenico Carrara,, originario del paese della Valle dell’Ufita è scomparso in Valcamonica. L’uomo insegna nella scuola media di Berzo Inferiore, istituto in cui oggi non si è presentato: è in corso di perlustrazione una zona montuosa nel territorio di. “Da ieri sera si sta cercando questa persona. Dalle ultime notizie in nostro possesso è uscito ieri dicendo che avrebbe fatto una camminata, ma non è più tornato a casa. Chi avesse informazioni utili le faccia prevenire ai Carabinieri di Esine. Il suo nome è Carrara Domenico”. Si legge dal profilo Facebook del comune di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

