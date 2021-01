Formazioni ufficiali Genoa-Cagliari | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ledi, gara valevole per la diciannovesima giornata del campionato di. Si sfidano due squadre che si trovano poco al di sopra della zona retrocessione. Gli ospiti arrivano da una lungadi sconfitte consecutive, e nella trasferta odierna vanno a caccia del riscatto. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15. Le(4-3-2-1): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito, Zappacosta; Strootman, Badelj, Zajc; Czyborra, Shomurodov; Destro.: in attesa SportFace.