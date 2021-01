“Due donne coraggiose, Greta Thunberg come Anna Frank”: polemiche per il paragone di Giuseppe Sala. “Oltraggio alla memoria” (Di sabato 23 gennaio 2021) La domanda già conteneva il confronto fra “due donne coraggiose” quali Anna Frank e Greta Thunberg, ma la risposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che quel paragone lo accetta e poi lo rettifica alla Comunità ebraica, ha fatto scoppiare comunque la polemica. Soprattutto da parte del centrodestra, come riporta il quotidiano Il Giorno. Era giovedì 21 gennaio, quando il primo cittadino di Milano, presente sul set dell’anteprima del docu-film AnneFrank. Vite parallele al Piccolo Teatro di Milano, risponde così alla domanda del giornalista di Rai Documentari che crea un parallelismo tra la deportata Anna Frank e la giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) La domanda già conteneva il confronto fra “due” quali, ma la risposta del sindaco di Milano,, che quello accetta e poi lo rettificaComunità ebraica, ha fatto scoppiare comunque la polemica. Soprattutto da parte del centrodestra,riporta il quotidiano Il Giorno. Era giovedì 21 gennaio, quando il primo cittadino di Milano, presente sul set dell’anteprima del docu-film Anne. Vite parallele al Piccolo Teatro di Milano, risponde cosìdomanda del giornalista di Rai Documentari che crea un parallelismo tra la deportatae la giovane ...

AmorosoOF : @noemiofficial @Andrea46764741 @MarroneEmma Tranquilla Vero, siamo sicure io e @MarroneEmma che tu nn abbia pensato… - RaiNews : L'agguato è avvenuto in pieno giorno, ennesimo episodio di una lunga scia di violenze che sta mettendo a soqquadro… - Agenzia_Ansa : #Afghanistan Uccise due donne giudici della Corte Suprema #ANSA - youremebecause : @Momi2510 A meno che non facciano scegliere 2 da togliere al televoto alle ultime due donne in lizza per la prima f… - Roky99760738 : RT @ManuelaBellipan: 145 donne, uomini e bambini sono ora in mare, non ci sono navi di soccorso poiché la #OceanViking sta trasportando 372… -

Ultime Notizie dalla rete : Due donne Due donne a capo dello spaccio di droga sull'asse Basilicata-Puglia - DIRE.it Dire “Due donne coraggiose, Greta Thunberg come Anna Frank”: polemiche per il paragone di Giuseppe Sala. “Oltraggio alla memoria”

La domanda già conteneva il confronto fra “due donne coraggiose” quali Anna Frank e Greta Thunberg, ma la risposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che quel paragone lo accetta e poi lo rettifica ...

Serena Enardu dichiara: 'Io e Pago ci stiamo riavvicinando'

L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato con un post sui social della ritrovata serenità con il cantante Pago ...

La domanda già conteneva il confronto fra “due donne coraggiose” quali Anna Frank e Greta Thunberg, ma la risposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che quel paragone lo accetta e poi lo rettifica ...L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato con un post sui social della ritrovata serenità con il cantante Pago ...