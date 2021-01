Ancora Sofia! Quarto successo della Goggia in discesa (Di sabato 23 gennaio 2021) Ancora Sofia Goggia! E non solo lei. L’azzurra ha trionfato di nuovo in discesa a Crans Montana dopo la vittoria di venerdì. Per lei è la quarta vittoria consecutiva in libera e undicesimo successo in carriera. A livello di squadra è la vittoria numero 100 in coppa del Mondo in campo femminile. Leggi su vanityfair (Di sabato 23 gennaio 2021) Ancora Sofia Goggia! E non solo lei. L’azzurra ha trionfato di nuovo in discesa a Crans Montana dopo la vittoria di venerdì. Per lei è la quarta vittoria consecutiva in libera e undicesimo successo in carriera. A livello di squadra è la vittoria numero 100 in coppa del Mondo in campo femminile.

