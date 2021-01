La Pupa e il secchione, polemiche sulla 'secchiona' Sara Hafdaoui: 'Cari autori non dovete... Stereotipo'. Cosa è successo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nuova edizione de La Pupa e il secchione e Viceversa è partita il 21 gennaio e ha subito trovato un buon riscontro sui social: merito del cast interessante, tra i partecipanti si è fatta notare ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nuova edizione de Lae ile Viceversa è partita il 21 gennaio e ha subito trovato un buon riscontro sui social: merito del cast interessante, tra i partecipanti si è fatta notare ...

Giovi369 : RT @_RoteFuchs: Nel 2021 ancora la Pupa e il Secchione, che Paese evoluto. - Cecilia27645372 : @QuiMediaset_it @MediasetPlay Rete scadente. Tanto spazio a trasmissioni ignobili demenziali ignoranti frutto di un… - Gabriellaformi2 : @QuiMediaset_it @MediasetPlay La spostano se no fa concorrenza a la pupa e il secchione su Italia uno esempio di italico crash ?????? - AngelaRiga : @QuiMediaset_it @MediasetPlay Siete penosi!!! Non siete stati capaci a dare il rilievo che merita!!!! Ha fatto bene… - ViolaPascoschi : RT @miss_skianto: Mi fa strano vedere Matteo alla pupa e il secchione dopo che l’ho visto ?? come un dannato in Ex on The Beach #lapupaeilse… -