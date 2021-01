Chips di patate? Sì ma leggerissime e al forno, con un ingrediente segreto! (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cosa si può volere di più di una bella ciotola di Chips di patate? Golose, croccanti, una tira l’altra, se poi partecipiamo ad un aperitivo virtuale, in questo tempo di coronavirus, o ci piazziamo davanti alla tv a vedere un filmone, è impossibile resistere. Ma con tutti quei grassi idrogenati, quei conservanti e quei grassi polinsaturi che le industrie alimentari utilizzano per garantirne la conservazione a lungo termine e la sapidità, diciamo addio alla linea e al peso forma, e benvenuto al colesterolo! Perché non provare allora questa ricetta meravigliosa che prevede la cottura al forno, un fresco aroma di limone e rosmarino e una croccantezza unica, ma con un occhio di riguardo per la dieta? Il risultato sarà strepitoso, all’altezza delle vostre più pretenziose aspettative. Scoprirete un sapore particolare che vi conquisterà e non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cosa si può volere di più di una bella ciotola didi? Golose, croccanti, una tira l’altra, se poi partecipiamo ad un aperitivo virtuale, in questo tempo di coronavirus, o ci piazziamo davanti alla tv a vedere un filmone, è impossibile resistere. Ma con tutti quei grassi idrogenati, quei conservanti e quei grassi polinsaturi che le industrie alimentari utilizzano per garantirne la conservazione a lungo termine e la sapidità, diciamo addio alla linea e al peso forma, e benvenuto al colesterolo! Perché non provare allora questa ricetta meravigliosa che prevede la cottura al, un fresco aroma di limone e rosmarino e una croccantezza unica, ma con un occhio di riguardo per la dieta? Il risultato sarà strepitoso, all’altezza delle vostre più pretenziose aspettative. Scoprirete un sapore particolare che vi conquisterà e non ...

