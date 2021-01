Non è vero che la Francia ha respinto «una nave con diversi marocchini positivi» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 15 gennaio su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica recita: «Ultim’ora la Francia respinge una nave con diversi marocchini positivi. Macron: sbarchino a Genova». Si tratta di una notizia falsa. La frase contenuta nel post è molto simile al titolo di un articolo pubblicato l’11 ottobre 2020 da VoxNews, sito web recentemente finito nella lista di «siti di misinformazione sul Coronavirus» di NewsGuard. VoxNews in quel caso aveva titolato: «Francia respinge nave carica di marocchini positivi: sbarchino a Genova!». Nel testo dell’articolo si legge che un ... Leggi su facta.news (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 21 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 15 gennaio su Facebook. Il post oggetto della nostra verifica recita: «Ultim’ora larespinge unacon. Macron: sbarchino a Genova». Si tratta di una notizia falsa. La frase contenuta nel post è molto simile al titolo di un articolo pubblicato l’11 ottobre 2020 da VoxNews, sito web recentemente finito nella lista di «siti di misinformazione sul Coronavirus» di NewsGuard. VoxNews in quel caso aveva titolato: «respingecarica di: sbarchino a Genova!». Nel testo dell’articolo si legge che un ...

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Un governo vero per uscire dalla paralisi Quotidiano.net Lady Gaga rivela: “Ecco il vero significato del mio uccello dorato”. Tutti i look della cerimonia di insediamento di Joe Biden – VIDEO

Viene data per morta a causa del Covid in ospedale, ma non era vero: 83enne deceduta dopo pochi giorni

Il 17 gennaio era stata data per deceduta, ma si trattava di uno scambio di persona. La figlia ha affrontato un viaggio di 1.000 chilometri dall'estero, ma ieri la donna si è spenta ...

