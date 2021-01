Maxi operazione contro la ‘ndrangheta | 48 arresti Ai domiciliari l’assessore calabrese Talarico Tra gli indagati anche il segretario dell’Udc Cesa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Unala, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, è in corso da questa notte in tutta Italia e vede impegnati oltre 300 uomini della Direzione Investigativa Antimafia e di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Numerose le misure di custodie cautelari eseguite (13 in carcere e 35 ai) nei confronti dei maggiori esponenti delle ‘ndrine più importanti di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro come “Bonaventura” “Aracri”, “Arena” e “Grande Aracri”, nonché di imprenditori, politici ed esponenti della pubblica amministrazione collusi con le organizzazioni criminali. Oltre alle misure cautelari, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto l’esecuzione di numerosi sequestri di beni costituiti da compendi aziendali, immobili, autoveicoli, conti ...