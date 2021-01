Uomini e Donne 20 gennaio | le anticipazioni di oggi del Trono Over e Trono Classico

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dopo la puntata di ieri diincentrata suldi Davide Donadei, la trasmissione di Maria de Filippi continua la settimana con il. Secondo ledel Vicolo delle news, infatti,, mercoledì 20, sarà Sophie a finire sotto i riflettori del dating show di Canale 5. La giovanissima tronista sta continuando a conoscere due corteggiatori: Matteo e Giorgio. Le ultime esterne cambieranno le prospettive sulla scelta della ragazza. Se finora, infatti, sembrava quasi scontato che a uscire con lei dallo studio dovesse essere Matteo, gli ultimi avvenimenti hanno mischiato le carte. Sophie nell’ultima esterna ha infatti baciato Giorgio. Le effusioni tra i due non sono andate in ...

Uomini e Donne 20 gennaio: oggi vedremo che Gemma Galgani farà ancora parlare di sé, così pure Davide Donadei e Sophie Codegoni ... Ma non solo. Uomini e Donne 20 gennaio: Gemma scioccata da Maurizio.