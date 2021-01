Spadafora: “Complimenti alla Juve per la vittoria” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nonostante il suo tifo azzurro, attraverso il suo profilo Twitter ha fatto i Complimenti alla Juventus per la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli “Complimenti alla Juventus per la vittoria della trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il prossimo possa essere assegnato con il pubblico sugli spalti”. Complimenti alla #Juventus per la vittoria della trentatreesima edizione della #Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il prossimo possa essere assegnato con il pubblico sugli spalti. — Vincenzo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Ministro dello Sport Vincenzo, nonostante il suo tifo azzurro, attraverso il suo profilo Twitter ha fatto intus per ladella Supercoppa italiana contro il Napoli “ntus per ladella trentatreesima edizione della Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il prossimo possa essere assegnato con il pubblico sugli spalti”.ntus per ladella trentatreesima edizione della #Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale di questa stagione. Con l’auspicio che il prossimo possa essere assegnato con il pubblico sugli spalti. — Vincenzo ...

napolista : #Spadafora: “Complimenti alla Juve per la vittoria” Il Ministro dello Sport su Twitter: “Con l’auspicio che il pro… - ItaSportPress : Spadafora: 'Complimenti alla Juventus per la vittoria della Supercoppa. Mi auguro...' - - junews24com : Spadafora fa i complimenti alla Juve: «Primo trofeo della stagione» - - GiuSette7 : Beh, per una volta complimenti anche a Spadafora. -