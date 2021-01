La pagina Facebook di Osho è stata oscurata e poi ripristinata (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - 'Le più belle frasi di Osho' una delle pagine satiriche italiane più conosciute e con oltre un milione di fan è stata oscurata e dopo poche ore ripristinata da Facebook. "Abbiamo rimosso questa pagina dopo aver ricevuto una segnalazione di violazione della proprietà intellettuale. La pagina è stata rimossa per errore ed è stata ripristinata" ha detto un portavoce Facebook. "Me faccio vivo io" aveva scritto l'autore, Federico Palmaroli, sul proprio profilo privato commentando ciò che stava accadendo. L'oscuramento di pagine e profili sulla piattaforma social è il frutto di una decisione presa da un team internazionale dedicato. Me faccio vivo io Pubblicato da Federico Palmaroli su Martedì 19 ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - 'Le più belle frasi di Osho' una delle pagine satiriche italiane più conosciute e con oltre un milione di fan èe dopo poche oreda. "Abbiamo rimosso questadopo aver ricevuto una segnalazione di violazione della proprietà intellettuale. Larimossa per errore ed è" ha detto un portavoce. "Me faccio vivo io" aveva scritto l'autore, Federico Palmaroli, sul proprio profilo privato commentando ciò che stava accadendo. L'oscuramento di pagine e profili sulla piattaforma social è il frutto di una decisione presa da un team internazionale dedicato. Me faccio vivo io Pubblicato da Federico Palmaroli su Martedì 19 ...

