Barcellona | due partite di squalifica a Messi per la manata

Due partite di squalifica per Lionel Messi dopo l'espulsione nella finale della Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao Lionel Messi ha ricevuto una squalifica per due giornate dopo l'espulsione nella finale della Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. L'argentino era stato punto per una manata nei confronti di Asier Villalibre. Salterà le partite contro Cornellà in Copa del Rey, ed Elche, in campionato.

