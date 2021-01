Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia a rischio il programma per il richiamo (Di sabato 16 gennaio 2021) A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l?azienda produttrice, Pfizer, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne del... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 gennaio 2021) A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l?azienda produttrice,, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne del...

Pietro_Firenze : Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia a rischio il programma per il richiamo - stikystikazz : @DiPint3 Speranza è un inutile imbecille al servizio delle case farmaceutiche e se Pfizer ferma le consegne credo a… - peterkama : pfizer si ferma , allarme vaccini #ilmessaggero - zazoomblog : Pfizer si ferma allarme vaccini - #Pfizer #ferma #allarme #vaccini - infoitsalute : Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia a rischio il programma per il secondo richiamo -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer ferma Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia a rischio il programma per il richiamo Il Messaggero Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia a rischio il programma per il richiamo

A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l’azienda produttrice, Pfizer, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne ...

In arrivo più vaccini anti Covid per il Bellunese: «Oltre 3 mila dosi ogni settimana»

Morto in Rianimazione un paziente positivo di 58 anni. In calo nei dati di Azienda Zero le persone ancora contagiate ...

A meno di quarantotto ore dalla somministrazione della seconda dose del vaccino l’azienda produttrice, Pfizer, annuncia un rallentamento dalle tre alle quattro settimane delle consegne ...Morto in Rianimazione un paziente positivo di 58 anni. In calo nei dati di Azienda Zero le persone ancora contagiate ...